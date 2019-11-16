ميتشو يستعين بشيكابالا في تدريبات الزمالك

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طلب ميتشو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك من محمود عبد الرازق «شيكابالا» مساعدته خلال المران في منح التعليمات لزملائه.

وشهدت تدريبات الفريق بعض الجمل الفنية والخططية الجديدة من جانب الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء، وظهر لاعبو الفريق في حالة تركيز شديد، واستجابة لتدريبات المدرب الصربي.

وحرص ميتشو على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين.

وحرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.