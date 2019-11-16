 زاهي حواس: المتحف المصري بالتحرير سيظل البطل الأساسي رغم وجود المتحفين الكبير والحضارة - بوابة الشروق
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زاهي حواس: المتحف المصري بالتحرير سيظل البطل الأساسي رغم وجود المتحفين الكبير والحضارة

هديل هلال
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 11:15 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 11:15 م

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن المتحف المصري بالتحرير سيظل البطل الأساسي، بالرغم من وجود المتحف الكبير ومتحف الحضارة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس السبت، تعقيبًا على الاحتفال بمرور 117 عامًا على إنشاء المتحف المصري بالتحرير، أنه «سعيد بإقامة احتفال سنوي لهذا المتحف العظيم الذي يضم كنوز الآثار الفرعونية»، لافتًا إلى أن المتحف المصري من أوائل وأهم المتاحف بالعالم.

واحتفل المتحف المصري بالتحرير، مساء أمس الجمعة، بمرور ١١٧ عامًا على افتتاحه بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والفريق عبد العزيز سيف مستشار رئيس الجمهورية، ومحافظ القاهرة.

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