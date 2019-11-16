نشطاء المناخ يغلقون مدرج الطائرات الخاصة في مطار جنيف

أغلق نشطاء تغير المناخ مدرج الطائرات الخاصة في مطار جنيف يوم السبت احتجاجا على وسيلة نقل قالوا إن من السفه استخدامها.

وجنيف مركز للطائرات الخاصة التي يستخدمها الأثرياء وذوو النفوذ الذين يعيشون بالقرب من المدينة أو يسافرون إليها من أجل بنوكها الخاصة ودور المزادات والمستشفيات ومكاتب الأمم المتحدة فيها.

وجلس عشرات النشطاء أمام مبنى المدرج الصغير وقد تشابكت أذرعهم في احتجاج سلمي. وطوقت الشرطة المنطقة.

وقال فرع جنيف من جماعة (إكستنكشن ريبيليون) على فيسبوك ”أغلقنا مدرج الطائرات الخاصة دفاعا عن مبدأ المناخ والعدالة الاجتماعية... هذه وسيلة نقل من السفه التام استخدامها“.

وتأسست (إكستنكشن ريبيليون) في بريطانيا في العام الماضي وكانت دافعا للبعض للقيام بأفعال معطلة للأعمال حول العالم من أجل الحث على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإصلاح النظم البيئية.

وقال أحد المحتجين، وهو طالب عمره 27 عاما، ”لا تتخذ النخبة السياسية إلا إجراءات صغيرة لإرضاء المواطنين، وتقول في ذات الوقت إنه يجب بذل جهود وإنه إذا اجتهد الجميع فبإمكاننا أن نحارب تغير المناخ“.

وأضاف ”تحسيس الناس بالمسؤولية لا يمكن أن يفلح عندما تكون هناك شركات طائرات خاصة كتلك التي وراءنا والتي تواصل ضخ أطنان وأطنان من ثاني أكسيد الكربون في الجو“.

وقالت الشركة التي تشغل المدرج إن احتجاج اليوم لم يسبب مشكلات كبيرة لأن حركة الملاحة الجوية عليه محدودة. ولم يتضح إلى متى ستستمر المظاهرة.