مارسيلو يعود لتدريبات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة

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شارك المدافع البرازيلي الدولي مارسيلو في تدريب فريقه ريال مدريد الإسباني اليوم السبت.

ولم يشارك مارسيلو في المباراة الودية التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد أمس الجمعة في الرياض بسبب الإصابة.

وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها النادي الملكي على جالطة سراي التركي 6 /صفر في دوري أبطال أوروبا قبل عشرة أيام.

وغاب مارسيلو عن فوز الريال على ملعب إيبار 4 /صفر لكنه عاد للتدريبات ومن المتوقع مشاركته في المباراة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

وشارك لوكا يوفيتش وناتشو فيرنانديز بشكل جزئي في التدريبات ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركتهما أمام سوسيداد.