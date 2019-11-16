«الإدارية العليا» تنظر طلب حل حزب «البناء والتنمية».. و«جنح الدقى» تواصل محاكمة بسمة وهبة ووفاء عامر بتهمة سب خالد يوسف



تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بمواصلة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى منطقة طرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما فى قضية «فض اعتصام رابعة».

يذكر أن المحكمة قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما، من بينهم: محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وبالمشدد لباقى المتهمين، من بينهم عدد من المتهمين الهاربين الذى صدر الحكم ضدهم غيابيا.

كما تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

وفى مجلس الدولة تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يئول إليها.

كما تواصل محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمود هلال، محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، تسلم استعلام مجلس النواب عما إذا كان المدعى بالحق المدنى يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس برلمانى من عدمه.