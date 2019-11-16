شرم الشيخ تستعد لإطلاق المهرجان الدولي الثالث لسباق الهجن

تستعد مدينة شرم الشيخ لانطلاق المهرجان الثالث لسباق "الهجن" بعد النجاح الذي حققه مهرجاني شرم الشيخ للهجن الأول والثاني، بمشاركة عدد من المحافظات وعدد كبير من الدول العربية.

وعقد اللواء خالد فودوة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد المصري للهجن، وعدد من المنظمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة للإعداد والتنسيق لتنظيم المهرجان الثالث لسباق الهجن.

وقال "فودة" إن المهرجان الثالث سينطلق في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة محلية وعربية ودولية، مؤكدًا أنه سيتم توفير أماكن لتدريب الهجن وتطوير المنطقة الإدارية الخلفية للمضمار وزيادة مكونات منطقة الخدمات وبناء مسجد.

وطالب، محافظ جنوب سيناء، بتنظيم ندوة تثقيفية للمواطنين لتوعيتهم بطرق التعامل الأمثل لمكونات المضمار واتباع السلوك الحضاري به.