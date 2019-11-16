الحماية المدنية تُنقذ طفلا في الخامسة عشر حاول القفز من فوق برج بالشرقية

أنقذت قوات الحماية المدينة بالشرقية، طفل؛ حاول الانتحار بالقفز من أعلى أحد الأبراج بجوار المدرسة الثانوية "العسكرية" بالزقازيق.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ، بمحاولة انتحار طفل بالقفز من أعلى برج "زهران" المجاور للمدرسة الثانوية "العسكرية" بمدينة الزقازيق.

وعلى الفور، انتقل رجال الإنقاذ بقوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إلى موقع البلاغ، حيث تم إنقاذ الطفل، وتبين أنه في الـ 15 من عمره، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.