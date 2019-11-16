البيت الفني للمسرح يكشف تفاصيل أزمة عرض «هولاكو»

أصدر البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار بيانًا رسميًا حول أزمة العرض المسرحي "هولاكو"، والتي قيل إنها كانت وراء اعتذار الفنان أحمد شاكر عن إدارة المسرح الحديث.

وقال البيت الفني للمسرح في بيانه: "تابعنا ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص العرض المسرحي "هولاكو" وحول اعتذار الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف عن إدارة فرقة المسرح الحديث، و التي حاول البعض، افتعال أزمة حولها أو منها".

وتأتي حقيقة الواقعتين المرتبطين على النحو التالي: "في إطار حركة تنقلات عادية تهدف في المقام الأول لتنشيط الأداء في قطاع مسرح الدولة صدر قرارًا تضمن نقل عبد اللطيف من إدارة القومي إلي فرقة المسرح الحديث، وتجدر الإشارة إلي أن القرار تضمن تنقلات مشابهة بين فرق مثل الإسكندرية وشعبة المواجهة و التجوال التي تحولت إلي فرقة وغيرهما، إلا أنه فيما يبدو اعتبر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف أن النقل ينتقص من قدره فما كان منه إلا التقدم باعتذار عن إدارة الفرقة، علمًا بأن فترة إدارة عبداللطيف للقومي لم تشهد انتاجًا جديدًا".

وانشغلت خشبة "القومي" في أغلبها بعرض مسرحية "المتفائل"، التي تم التجهيز لها بالكامل من خلال الإدارة السابقة للفرقة برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، واكتفى الفنان أحمد شاكر بافتتاحها.

وعقب الاعتذار مباشرة بدأت الزوبعة غير المفهومة حول العرض المسرحي "هولاكو" للشاعر والمخرج الكبيرين فاروق جويدة وجلال الشرقاوي.

ووافقت الرقابة على المصنفات الفنية على النص، قبل تولي الفنان أحمد شاكر إدارة الفرقة بخمسة سنوات تعثر خلالها المشروع لأسباب متعددة أبرزها: عدم الاستقرار علي تسمية أبطال العرض، لكنه أصر علي إعادته للرقابة مرة أخري، وبالطبع تمت الموافقة عليه مجددًا، وأبدى الشاعر الكبير فاروق جويدة مرونة تستحق التقدير تجاه بعض الملحوظات الصغيرة للرقابة، وتم التعاقد مع فريق العمل، وكان الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف هو من وقع التعاقد بصفته مديرًا للفرقة، و قدم ميزانية العرض وتم رفعها إلى السلطة المختصة واعتمادها من رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، و هو ما يعتبر التزامًا قانونيًا و ماليًا تجاه العرض، قبل أن يكتشف فجأة أن النص به مشكلات، أو عبارات تحتمل أكثر من معنى.

وفي إطار توضيح تفاصيل المشهد أيضًا تجدر الإشارة إلى أن أغلب ما جاء في البيان الذي أصدره "شاكر"، وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية والصفحات، أغلبه ليس دقيقًا، فمثلًا لم يتم "عدم اعتماد مد" العرض المسرحي المتفائل"، والصحيح أن بيت المسرح اعتمد خطة تجوال للعرض ليكون متاحًا لجماهير الإسكندرية وعدد من المحافظات، استكمالًا لما حققه من نجاح في القاهرة طوال ٧٥ ليلة عرض.

ويبدي البيت الفني للمسرح اندهاشه من اللغة المستخدمة للتعليق على عرض "هولاكو" واستخدام عبارات مثل "الوقت الحالي في مصر والمنطقة العربية غير ملائم لتقديم العرض "، حيث إنها عبارة فضفاضة لا تنطلق من مرتكزات فنية، ولا توضح مثلًا "لماذا لا يتناسب الوقت؟"، وتقديم عرض عن واحدة من لحظات الكفاح الوطني ضد الغزاة، بينما تشهد المنطقة صراعات و نزاعات بمختلف صورها، بالإضافة إلى ما يقاومه الوطن من قوى إرهابية و ظلامية تعتبر غزو من نوع آخر، بالإضافة إلى أن المسرح هو معبر دائم عن نبض الشعب و أفكاره.

وأضاف "البيان" أن ما يتناوله النص من إسقاطات هي شىء طبيعي في إطار تفاعل المسرح مع الأحداث الآنية، فهو ليس درسًا في التاريخ، ولكنه عمل حي نابض بما يحدث حوله من أحداث، و تصرح الرقابة على المصنفات الفنية بما هو جائز و هو شىء غير متروك للأهواء الشخصية، و عليه فكل ما هو متداول و تم نشره من مقاطع من النص اعترضت عليها الرقابة على المصنفات الفنية وتم تعديلها أو حذفها بالفعل.

وأكد البيت الفني للمسرح على الإيمان بالعمل المؤسسي، وبتغيير الدماء علي فترات متقاربة، وباستبعاد العنصر الشخصي من خلافات العمل التي تهدف دائمًا لتقديم الأفضل للمتفرج المصري والعربي، وتقيم العروض طبقًا لأهميتها واحتياج المتلقى المصري، والعربي لها في هذا التوقيت وهذه اللحظة من عمر وطننا مصر، ووطننا العربي إجمالًا.