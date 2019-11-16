رئيس الوزراء الروسي يهنئ نظيره المولدوفي على توليه رئاسة الحكومة الجديدة

هنّأ رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف نظيره المولدوفي إيوان تشيتشو على توليه مهام منصبه الجديد.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /السبت/ - أن تشيتشو وُجهت له دعوة للقيام بزيارة عمل إلى روسيا.

يُذكر أن برلمان مولدوفا وافق، أول أمس الخميس، على تعيين حكومة جديدة مؤلفة بشكل رئيس من وزراء مؤيدين للرئيس إيجور دودون، الذي تدعمه موسكو.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من الإطاحة بالحكومة السابقة بزعامة مايا ساندو المؤيدة للغرب، في اقتراع بحجب الثقة بعد خمسة أشهر فقط من توليها السلطة وتعهدها مكافحة الفساد.

وتعهد تشيتشو، الذي شغل منصب وزير المالية لفترة وجيزة خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق بافل فيليب، بمواصلة علاقات مولدوفا مع المقرضين الدوليين.. مؤكدًا في خطابه أمام البرلمان: "ستواصل الحكومة الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشركاء في الخارج والمنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".