أهمية الحصول على «الباركود» الرسالة الأولى لـ«عمرتك من هنا»

غرفة السياحة تطلق حملة توعية مكبرة للتعريف بـ«بوابة العمرة الجديدة»

أطلقت غرفة شركات السياحة حملة توعية مكبرة للتعريف ببوابة العمرة المصرية الجديدة التى تعتبر المنصة الوحيدة حاليا لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة.

تحمل الحملة شعار «عمرتك من هنا»، حيث يتم تنظيم جميع رحلات العمرة من خلال البوابة المنتظر إطلاقها خلال أيام.. وجاءت أولى رسائل حملة «بوابة العمرة المصرية ــ عمرتك من هنا» التى تستهدف توعية المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، بأن المنصة الإلكترونية لبوابة العمرة هى الجهة الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة.

تشمل الحملة جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعى.. وتتضمن مواد توعوية تمثيلية وبرامج دينية وموضوعات بالصحف والإذاعة.. كما سيتم استخدام عدة طرق للتواصل المباشر مع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية للتعريف بالبوابة الجديدة التى من المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة وآلية عملها والتعامل من خلالها والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الباركوود الذى يضمن صحة إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.

ونبهت الحملة المواطنين إلى التقدم للسفر إلى العمرة من خلال شركات السياحة المخول لها وحدها تنظيم رحلات العمرة والاختيار من قائمة الشركات المسجلة على البوابة والتى تضم جميع شركات السياحة المسموح لها بتنظيم الرحلات.. كما نبهت على ضرورة حصول المواطن على الباركود الخاص به من شركة السياحة قبل السفر.. والذى يضمن سلامة إجراءات السفر وجدية البرامج والحجوزات الخاصة بالمواطن.

تركز الحملة على توعية المواطنين بأن الدولة انشأت بوابة العمرة لتنظيم السفر وضمان حقوق المواطنين وراحتهم، وعدم اللجوء لأى وسيط أو سمسار والتوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها و كذا ضرورة استلام الباركود الخاص بالمعتمر من شركة السياحة قبل ميعاد السفر.

وتتضمن الحملة فيديوهات قصيرة تتناول تعريف المواطن بآلية عمل بوابة العمرة وضرورة التعامل مباشرة مع شركات السياحة المسجلة عليها، والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الباركود الذى يضمن صحة إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.

وتقدم الحملة عبر رسائلها مجموعة من النصائح أهمها حصول المعتمر على رمز «الباركود» يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، يتيح «الباركود» للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل ايه مشاكل تواجهه.

وتؤكد الحملة أن المواطن يمكنه متابعة تفاصيل رحلته عبر البوابة وحصوله على رمز «الباركود» يتيح له السفر عبر المطارات والمنافذ البرية.. ويأتى إطلاق الحملة فى ضوء تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة توعية المواطنين بالبوابة الجديدة وتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل حماية حقوقهـم بالداخل والخارج ومباردة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر بتنظيم الحملة ضمانا لنجاح الموسم وحقوق المواطنين ومصالح الشركات الجادة.