«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»: نستهدف إتاحة المنافذ المتنقلة لبيع السلع بجميع المحافظات

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن تسليم 1000 سيارة ضمن مشروع المنافذ والخدمات التسويقية، بمثابة احتفالية نجاح وترجمة للتعاون ما بين عدة جهات أبرزها وزارة التموين، والبنك الأهلي، وجهاز تنمية المشروعات، والشركات القابضة.

وأضافت في تصريحات لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، أن النجاح يتمثل في إتاحة منافذ متنقلة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفقًا لخطة ورؤية ودراسة تسويقية قامت بها وزارة التموين بحاجة هذه المحافظات للمنافذ.

وسلم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، 22 سيارة متنقلة ضمن المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الوزير إن المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية، تشمل 1000 سيارة متنقلة، منهم سيارات لطرح السلع المجمدة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات، وأخرى سيارات جزء منهما عبارة عن ثلاجة لطرح المجمدات، والجزء الآخر لطرح السلع الغذائية والبقوليات، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع في هذه المرحلة تبلغ 160 مليون جنيه.