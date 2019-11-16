الخضر يطالبون بعقوبات على تركيا وإنهاء اتفاقية اللاجئين معها

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طالب حزب الخضر الألماني اليوم السبت، بفرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها في شمالي سوريا ووضع نهاية لاتفاقية الاتحاد الأوروبي معها بشأن اللاجئين ووقف مهمة الجيش الألماني في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وصدر القرار بعد موافقة أغلبية مندوبي الحزب على طلب تضمن هذه المطالب في المؤتمر العام للحزب اليوم السبت في بيليفيلد مع تحفظ عدد قليل من المندوبين.

ونص القرار تحديدا على الإجراءات العقابية الآتية ضد تركيا:

- فرض عقوبات مالية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء الحكومة التركية وقادة الجيش.

- الوقف الكامل لتصدير الأسلحة إلى تركيا.

- إنهاء اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الخاصة برعاية ملايين اللاجئين السوريين في تركيا.

- وقف استخدام طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنيدو" في العمليات الجوية ضد تنظيم الدولة في أجواء سوريا والعراق.

- وقف ما يسمى ضمانات هيرميس لتأمين الصادرات الألمانية إلى تركيا.

كانت تركيا بدأت يوم التاسع من أكتوبر الماضي هجومًا على ميليشيات وحدات الحماية الكردية في شمالي سوريا، والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

حصرت الحكومة الألمانية العقوبات على تركيا في حظر تصدير الأسلحة إليها، وحتى هذه لم تحظرها بصورة كاملة.

وتعتبر الحكومة الألمانية الهجوم انتهاكًا لحقوق الإنسان.