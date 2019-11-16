الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم 50 مليون دولار لتحسين التعليم بالصومال

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تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساهمة في عملية تحسين جودة التعليم في الصومال بمبلغ يقدر بحوالي 50 مليون دولار.

وقالت السفارة الأمريكية بالعاصمة الصومالية مقديشيو - في بيان لها اليوم السبت - إنه سيتم تقديم المبلغ في إطار برنامج يستغرق 5 أعوام ؛ بهدف تحسين جودة التعليم وتسريع عملية تعليم الأطفال الذين تعرضوا للحرمان من الدراسة والشباب الذين مازالوا متخلفين عن العملية التعليمية لتعويضهم عما فاتهم من تعليم.

وأضافت أن تمويل هذا البرنامج يجعل قيمة مساهمة الوكالة الأمريكية في تطوير التعليم بالصومال ترتفع إلى 65 مليون دولار..موضحة أن الوكالة الأمريكية تقوم حالياً بدعم مشروع ينفذه صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" بمبلغ 10 ملايين دولار وأنها تساهم أيضا بمبلغ 5 ملايين دولار في برنامج تديره الإدارة البريطانية للتنمية الدولية لتعليم الفتيات.

من ناحية أخرى..ذكرت السفارة النرويجية لدى الصومال أن النرويج وعدت بتقديم قرض تعادل قيمته 329 مليون دولار لمساعدة الصومال في التخلص من أعباء ديونها الخارجية.

وقالت السفارة النرويجية : "إن الصومال شريك مهم للنرويج وإن تخفيف أعباء هذه الديون أمر ضروري لكي تتمكن الصومال من مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار والإصلاح وأن هذا هو السبب في تقديم النرويج لذلك القرض إلى الصومال".

يذكر أن الصومال مدينة بثلث هذه الديون لبنوك تنمية متعددة الأطراف من بينها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي.

أ ش أ

تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساهمة في عملية تحسين جودة التعليم في الصومال بمبلغ يقدر بحوالي 50 مليون دولار.

وقالت السفارة الأمريكية بالعاصمة الصومالية مقديشيو - في بيان لها اليوم السبت - إنه سيتم تقديم المبلغ في إطار برنامج يستغرق 5 أعوام ؛ بهدف تحسين جودة التعليم وتسريع عملية تعليم الأطفال الذين تعرضوا للحرمان من الدراسة والشباب الذين مازالوا متخلفين عن العملية التعليمية لتعويضهم عما فاتهم من تعليم.

وأضافت أن تمويل هذا البرنامج يجعل قيمة مساهمة الوكالة الأمريكية في تطوير التعليم بالصومال ترتفع إلى 65 مليون دولار..موضحة أن الوكالة الأمريكية تقوم حالياً بدعم مشروع ينفذه صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" بمبلغ 10 ملايين دولار وأنها تساهم أيضا بمبلغ 5 ملايين دولار في برنامج تديره الإدارة البريطانية للتنمية الدولية لتعليم الفتيات.

من ناحية أخرى..ذكرت السفارة النرويجية لدى الصومال أن النرويج وعدت بتقديم قرض تعادل قيمته 329 مليون دولار لمساعدة الصومال في التخلص من أعباء ديونها الخارجية.

وقالت السفارة النرويجية : "إن الصومال شريك مهم للنرويج وإن تخفيف أعباء هذه الديون أمر ضروري لكي تتمكن الصومال من مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار والإصلاح وأن هذا هو السبب في تقديم النرويج لذلك القرض إلى الصومال".

يذكر أن الصومال مدينة بثلث هذه الديون لبنوك تنمية متعددة الأطراف من بينها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي.