خبراء الاتصالات: ضرورة مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى وتناغم التشريعات مع التحول الرقمى

اوصت القمة الثانية لأمن أنظمة التحكم الصناعية 2019، وتأمين البنية التحتية الحرجة تحت رعاية وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى بما يتناسب مع المستجدات والتهديدات والمخاطر المستحدثة ولا سيما فى إطار توسع الدولة وقطاعاتها المختلفة فى خطط التحول الرقمى.

وحثت القمة فى توصياتها والتى استعرضت اهم التحديات والفرص وكيفية التصدى للتهديدات السيبرانية، والتى على العمل على بناء منصة رقمية متوافقة مع أطر التأمين الرقمى والحوكمة الرقمية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى مجتمع رقمى آمن. وأكد الخبراء المشاركون فى القمة إلى أهمية صياغة معايير وطنية لقياس جاهزية قطاعات البنية التحتية الحرجة للانضمام إلى منظومة التحول الرقمى، بالإضافة إلى وضع معايير وطنية لإدارة وتحليل المخاطر التشغيلية للبنية التحتية الحرجة. وشددت القمة على ضرورة العمل على تناغم التشريعات المحلية المتعلقة بالتحول الرقمى والأمن السيبرانى وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية مع التشريعات الدولية ذات الصلة دعما لآليات بناء المجتمع والاقتصاد الرقمى. وأهمية حصر الأصول الرقمية الخاصة بالبنية التحتية الحرجة وتحديد مدى تأثير انقطاع الخدمات الرقمية على القطاعات الحرجة لضمان فعالية خطط استمرارية الأعمال والتعافى من الكوارث. وطالبت الخبراء بضرورة إنشاء معامل مركزية لتقييم واعتماد أنظمة التحكم الصناعى وفقا للمواصفات القياسية والضوابط والمعايير الخاصة بالأمن السيبرانى. وشدد المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذى للمؤتمر واستشارى أمن المعلومات، على أهمية بناء القدرات الوطنية بالتعاون والشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص وجهات التدريب والاعتماد الدولية ضمن استراتيجية متكاملة تتماشى مع متطلبات تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى. وكان من بين المتحدثين خلال القمة الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، والمهندس عادل عبدالمنعم، الخبير العالمى فى أمن المعلومات، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس أشرف المصيلحى نائبا عن وزير الطيران المدنى.