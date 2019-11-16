شهد مسجد سيدي عبد القادر الشاذلي أحد أقطاب الشاذلية بالإسكندرية، اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمشاركة جموع الشاذلية والبيومية من محافظات الشرقية، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، والشيخ يوسف محمد الحبشي الشاذلي.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم قراءة الصلوات النورانية مهداة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم الذكر الصوفي ثم المدائح النبوية والإنشاد الصوفي، وتم تقديم أنواع الطعام المختلفة لإفطار الصائمين والقائمين بالحفل.

واختتم الحفل بقراءة القرآن، وزيارة الأضرحة وقراءة الفاتحة للأولياء.

يذكر أن المسجد به بوابة ضريح "سيدى محمد الحبشي الكبير"، تلميذ عبد القادر الشاذلي، بخلاف ضريح "السيدة زوجة سيدي يوسف ".