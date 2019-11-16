وزير التعليم ينفي إلغاء المجانية: الدولة لن تأخذ قرارا دون أن تعلنه بنفسها

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما أثير مؤخرا حول إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الدولة لن تأخذ قرارا دون أن تعلنه بنفسها.

وأضاف الوزير، في تصريحات عبر إحدى جروبات الواتس آب "أعتقد أن معظمنا أصبح مدركا لاستفحال مشكلة الشائعات والكذب والتضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن مروِّجي الشائعات صاروا يلجأون لاستخدام أساليب مبتكرة مثل تزوير لوجو بعض الصحف ووضعه على خبار كاذبة لإضفاء مصداقية مزيفة عليها".

ودعا الوزير إلى التحقق من مصدر أي خبر ومصداقية من كتبه، حتى لا نشارك في بلبلة نظل نعاني منها جميعا.