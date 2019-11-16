 نائب محافظ الوادي الجديد تبحث آليات العمل مع أعضاء المجلس التطوعي للشباب بالداخلة - بوابة الشروق
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نائب محافظ الوادي الجديد تبحث آليات العمل مع أعضاء المجلس التطوعي للشباب بالداخلة

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
عمرو بحر
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 11:20 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 11:20 م

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع أعضاء المجلس التطوعي للشباب من مركز الداخلة، وذلك لمناقشة آليات العمل وما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات وورش عمل تخدم برامج التنمية بالمحافظة، وكيفية تقييمها وإمكانية تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة بمنتدي شباب الوادي الجديد الأول، المقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة شباب المحافظة لعرض جميع الأفكار والمقترحات والرؤي الشبابية.

واستمعت "مجدي" لآراء ومقترحات أعضاء المجلس في حوار مفتوح مع الشباب لتبادل الأفكار ومناقشة أبرز قضايا ومشكلات المحافظة.

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