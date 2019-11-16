اتحاد الفلاحين الجزائريين يدعو للعمل من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي اليوم السبت، الفلاحين في كل أنحاء الجزائر للعمل من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

وحث عليوي - في تصريحات اليوم بمقر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالعاصمة - الفلاحين على العمل من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتعبير بشكل حر وشفاف من اجل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقال إن "هذا الاقتراع يشكل مرحلة هامة في تشييد الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري ومن بينه فئة الفلاحين"، مضيفا أن هذا الاستحقاق الانتخابي سيسمح كذلك بمواجهة جميع المحاولات الرامية إلى المساس باستقرار البلاد.

وأشار عليوي إلى أن اتحاد الفلاحين يتابع "بحكمة و تبصر" القضايا الوطنية، مؤكدا أن الفلاحين يمثلون فئة لا يمكن فصلها عن المجتمع الجزائري، لافتا إلى ماضيهم التاريخي ودورهم في الكفاح المسلح خلال الثورة التحريرية.

وأشاد بالدور الفعال للجيش الجزائري، وجميع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين، كما وجه التحية لجميع الفلاحين الذين أعربوا عن دعمهم للمسار الانتخابي الجاري.

وأكد عليوي أن الفلاحين الجزائريين سيشاركون في الاقتراع الرئاسي المقبل بقوة وقناعة، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم أكثر من 4 ملايين عضو مما يجعل منها أحدى الجمعيات الأكثر أهمية في البلد.