الرئاسة الأفغانية: تأجيل الإفراج عن ثلاثة أعضاء بارزين بحركة «طالبان»

قال المتحدث باسم القصر الرئاسي الأفغاني صديق صديقي اليوم السبت، إن الأعضاء االثلاثة لبارزين التابعين لجماعة (حقاني)، الموالية لحركة طالبان، مازالوا محتجزين داخل السجون الحكومية، وتم تأجيل إطلاق سراحهم.

وأضاف صديقي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها قناة (طلوع) الأفغانية - إن حركة طالبان لم تمتثل للشروط الحكومية؛ مما تسبب في تأجيل عملية تبادل السجناء، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية ستراجع عملية تبادل السجناء وستتصرف وفقا للمصالح الوطنية للبلاد.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن - يوم الثلاثاء الماضي - أنه سيتم إطلاق سراح ثلاثة أعضاء بارزين في جماعة (حقاني)، مقابل إطلاق سراح أستاذين جامعيين أجنبيين محتجزين من قبل حركة "طالبان".