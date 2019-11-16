صندوق النقد الدولي يوافق مبدئيا على منح الكونغو الديمقراطية تسهيلات ائتمانية

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، من حيث المبدأ على منح تسهيلات ائتمانية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تباطؤا في النمو وهبوطا في الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان للصندوق أنه من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التسهيلات الائتمانية في منتصف ديسمبر.

وكان البنك المركزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلن الأسبوع الماضي أن الصندوق سيمنح البلاد نحو 370 مليون دولار.

وقال الصندوق إن برنامج التمويل والإشراف الذي سيوفره "سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لمعالجة القضايا العميقة المتعلقة بسوء الإدارة وبيئة العمل الصعبة وانتشار الفقر".

وعلى الرغم من الموارد المعدنية الهائلة التي تمتلكها الكونغو الديمقراطية، فإنها لا تزال واحدة من أكثر دول العالم فقرا.