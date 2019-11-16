مرشحو الرئاسة الأفغانية يتهمون بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالتدخل في الانتخابات

اتهم مجلس المرشحين الرئاسيين في أفغانستان اليوم السبت، بعثة الأمم المتحدة في بلادهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي.

وذكر المجلس في بيان - نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تبنّت نهجًا "متحيزًا" في التعامل مع قضايا الانتخابات الرئاسية.

وأشار البيان إلى الرسالة الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوي ضد سلوك أحد مفوضي الانتخابات، واصفا ما حدث بأنه "نهج متحيز".

وأضافت الوكالة أنه على جانب آخر اشتكى بعض نشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أن البعثة لم تكتف فقط بإزالة تعليقاتهم الانتقادية فيما يتعلق بالبيان الأخير للبعثة ولكنها أيضا حظرت إمكانية وصولهم إلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهه أخرى، قال أسد الله سعداتي، شريك المرشح عبد الله عبد الله في الانتخابات الرئاسية، إنه لا يعتقد أن هذه البعثة هي المسؤولة وحدها عن هذه القضية، ملقيا باللوم على بعض "القنوات" النشطة داخل بعثة الأمم المتحدة، مدعيا أن تلك القنوات تعمل بنشاط في مناطق أخرى أيضا.