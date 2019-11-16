الشرطة الأمريكية تقبض على «سفاح التسعينات»

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على رجل يعرف باسم "مغتصب نهر بوتوماك" الذي اعتدى على 10 نساء وقتل امرأة في محيط العاصمة واشنطن خلال تسعينات القرن الماضي.

وقبض على جايلز ووريك "60 عاما" في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفق ما أعلن قائد شرطة واشنطن، بيتر نيوشام، خلال مؤتمر صحفي، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال نيوشام: "بين العامين 1991 و1998، أرعب رجل مجتمعنا بعدما انقض على العديد من النساء وهاجمهن بوحشية في هذه المنطقة"، مضيفا أنه جرى التعرف عليه كمشتبه به في عمليات الاعتداءات الجنسية وجريمة القتل من خلال علم الأنساب الجيني.

وقد وقعت اعتداءات عدة على طول ممرات المشاة قرب نهر بوتوماك، الذي يمر عبر واشنطن.

ويعود آخر اعتداء معروف نسب إلى "مغتصب نهر بوتوماك" إلى أغسطس 1998، عندما ضُربت شابة تبلغ من العمر 29 عاما حتى الموت بحجر كبير فيما كانت عائدة من حفلة إلى منزلها.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من حل القضية الباردة من خلال مطابقة الحمض النووي، الذي خلفه المشتبه به في مسرح الجريمة في قواعد بيانات الأنساب على الإنترنت.