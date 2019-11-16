ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس

ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، إلى 1344.5 مليون دينار تونسي، أي بنحو 438 مليون دولار أمريكي، مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل عجز بقيمة 375.8 مليون دينار أي بنحو 122.5 مليون دولار، خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وعزا المرصد التونسي للفلاحة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، عجز الميزان التجاري والغذائي إلى ارتفاع أسعار الحبوب المورّدة، وتراجع زيت الزيتون، ذاكرا أنّ نسبة تغطية الواردات بالصّادرات قد بلغت 9.71% خلال أكتوبر 2019 مقابل 4.91%، خلال نفس الفترة من عام 2018.