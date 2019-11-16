إطلاق منصة «هى عربية» لتسلط الضوء على النماذج الرائدة للمرأة العربى

أطلقت منصة «هى عربية» المخصّصة للمتحدثات العربيات والتى تتخذ من التكنولوجيا فى مدينة دبى للإنترنت بدولة الإمارات مقرا لها، بهدف خدمة قضايا المرأة العربية والمساهمة فى تمكينها فى كل الدول العربية وحول العالم. وتهدف المنصة إلى أن تكون المنبر الأبرز لإيصال صوت المرأة العربية فى الفعاليات الحوارية داخل وخارج الوطن العربى، وكذلك تمكين المرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المجالات جميعها، كما تستهدف أن تكون مرجعا موثوقا لكل المهتمين.

وقالت نهى حفنى، الشريك المؤسس لمنصة «هى عربية»: «يأتى إطلاق منصة «هى عربية» فى وقت تشهد فيه المنطقة العربية دعما واسعا من قبل الحكومات وفئات المجتمع المختلفة فى مجال تمكين المرأة. ومع اعتزازنا بإنجازات المرأة العربية، ما زال هناك الكثير من الجهد لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والساعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من حقوق متساوية فى الموارد الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها، وذلك عبر تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تضمن ذلك». من جانبها، قالت سمر الشرفا، الشريك المؤسس لمنصة «هى عربية»: «لطالما كنت متحمسة لقضايا تمكين المرأة، وأؤمن بأن الفرصة الآن سانحة للمرأة العربية للعمل على استبدال النظرة السائدة فى المجتمع بأخرى تصنعها هى، وتعكس إرادتها وقدراتها وطموحاتها. ونحن بحاجة الآن أكثر من أى وقت مضى لإبراز النساء الملهمات على جميع المستويات الطريقة فى إحداث التحول الإيجابى الذى نطمح إليه».