«الإعلام الفلسطينية»: استهداف الاحتلال الإسرائيلي صحفيا برصاصة في عينه لن يطفئ الحقيقة

أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفي معاذ عمارنة برصاصة في عينه، خلال تغطية مسيرة منددة بالاستيطان في صوريف شمال الخليل، يعد استمرارا لسجل أسود حافل بملاحقة حراسة الحقيقة، ومحاولة أخرى لحجب الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم /السبت/ - "إن إصابة الصحفي عمارنة برصاصة في عينه اليسرى تثبت من جديد أن إسرائيل تتنكر لكل القوانين الدولية، وتمعن في الاعتداء على كل من يحاول نقل عدوانها".. مشددة على أن ما تعرض له عمارنة لن يطفئ عين الحقيقة، ويستدعي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحفيين والصادر قبل أربع سنوات.

ودعت الاتحادين الدولي والعربي للصحفيين إلى التحرك، وفعل كل ما هو ممكن لحماية الإعلاميين، ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها، التي لا تسقط بالتقادم.

وما تزال الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين تشكل عنصرا بارزا في سياق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورغم أن الصحفيين من المفترض أنهم يتمتعون بحصانة خاصة في القانون الدولي الإنساني، إلا أنهم ما زالوا هدفا لرصاص وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية وعرضة لأساليب القمع والتنكيل والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.. ولا يمكن تفسير هذه الاعتداءات إلا ضمن إجراءات قوات الاحتلال للتغطية على جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولفرض العزلة الإعلامية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.