دراسة: 69% من خريجي سياسة واقتصاد القاهرة يحصلون على وظائف في تخصصات الكلية

السعيد لـ"الشروق": لا فروق معنوية بين الذكور والإناث في الحصول على وظيفة.. وفرص أقوى للمشاركين في الأنشطة الطلابية



قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور محمود السعيد، إن باحثون بالكلية أجروا دراسة إحصائية عن القابلية للتوظيف بين خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الدفعات من 2013 وحتى 2017، وتبين أن 69% ممن شملتهم الدراسة قد حصلوا علي وظيفة في مجال تخصصهم الرئيسي "اقتصاد أو إحصاء أو سياسة"، و24% حصلوا على وظيفة في غير مجال تخصصهم، بينما 7% من العينة لم يحصلوا على أي وظيفة سواء في مجال تخصصهم أو أي مجال آخر.

وأوضح السعيد في تصريحات لـ" الشروق"، أن العينة ضمت 484 خريجا من الدفعات الخمسة وتم التواصل معهم بإرسال استمارة استبيان عبر البريد الإلكتروني للكلية.

وأشار إلى أن أهم النتائج تمثلت في وجود علاقة معنوية بين تقدير الطالب التراكمي عند تخرجه وحصوله علي وظيفة في مجال تخصصه، حيث إن 85% من الحاصلين على تقدير ممتاز حصلوا على وظيفة في مجال تخصصهم، وتقل هذه النسبة إلى 75% من الحاصلين على تقدير جيد جدا، و65% من الحاصلين على تقدير جيد، و57% من الحاصلين على تقدير مقبول.

وذكر أن الباحثين وجدوا أنه لا يوجد فرق معنوي في نسب التوظيف بين الذكور والإناث، مضيفا أن نسب الإناث الحاصلات على وظيفة في نفس التخصص 68.2% ونسب الذكور 70.1%.

وأكد أن هناك علاقة بين التوظف والمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تتيحها الكلية، لافتا إلى أن المشاركين في الأنشطة الطلابية كانت نسب التوظيف في مجال التخصص بينهم هي 75% بينما غير المشاركين في الأنشطة كانت النسبة 66%.