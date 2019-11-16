ليبرون جيمس يمنح ليكرز فوزا مهما أمام ساكرامنتو بدوري السلة الأمريكي

منح النجم ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز فوزًا مهمًا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين صباح اليوم السبت، بتسجيله نقطتين حاسمتين ضد ساكرامنتو كينجز.

ويدين فريق مدينة لوس أنجليس الذي يفرض نفسه من بداية الموسم ضمن المرشحين للذهاب بعيدا في محاولته العودة الى مصاف الكبار في الدوري، بفوزه الى نجمه ليبرون جيمس أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، والذي كان أبرز المسجلين في فريقه مع 29 نقطة.

وكان جيمس حاسما في اللحظات الأخيرة من الربع الأخير. فالصربي بوجدان بوجدانوفيتش تمكن قبل 22,1 ثانية من النهاية، من منح فريقه ساكرامنتو التعادل بنتيجة 95-95 بفضل محاولة من داخل المنطقة. لكن جيمس انتزع خطأ وسجل رميتين حرتين مع تبقي 5,5 ثوانٍ على صافرة النهاية.

وحاول انديانا التعويض في الوقت المتبقي، لكن اللاعب الجديد في صفوف ليكرز أنطوني ديفيس صد محاولة هاريسون بارنز قبل ثانيتين على النهاية، ما أبقى على تقدم فريقه وضمن له الفوز الثالث تواليا.

وسجل جيمس 18 من نقاطه الـ29 في الشوط الثاني، وأضاف الى نقاطه أربع متابعات و11 تمريرة، بينما ساهم ديفيس الآتي من نيو أورليانز بيليكانز، 17 نقطة وخمس متابعات وأربع تصديات للكرة.

في المقابل، كان بادي هيلد الأفضل لكينجز مع 21 نقطة وثماني متابعات.

وفي مباراة أخرى حسمت في وقت قاتل، تغلب تشارلوت هورنتس على ضيفه ديترويت بيستونز 109-106 بفضل لاعبه ماليك مونك الذي سجل سلة ثلاثية من مسافة بعيدة وتحت الضغط عند صافرة النهاية تماما.

وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية على غولدن ستايت ووريرز 105-100، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 127-119 بعد التمديد، وممفيس غريزليز على يوتا جاز 107 - 106، وواشنطن ويزاردز على مينيسوتا تمبروولفز 137-116، وأورلاندو ماجيك على سان انتونيو سبيرز 111 - 109.