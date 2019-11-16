السلطة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية حياة أسير مريض في سجونها

حملت السلطة الفلسطينية اليوم السبت، إسرائيل مسئولية حياة أسير فلسطيني مريض في سجونها يعاني من تدهور خطير في حالته الصحية.

وصرح وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة في بيان أن الأسير سامي أبو دياك (37 عامًا) "في خطر شديد وحالته الصحية حرجة جدًا نتيجة الإهمال الطبي من قبل السلطات الإسرائيلية حيث يصارع المرض دون أي رعاية صحية أو طبية مناسبة".

وطالب الشلالدة بالإفراج الفوري عن الأسير أبو دياك "كي يتسنى له تلقي العلاج والمتابعة الطبية، وتوفير إمكانية إجراء عمليات جراحية خارج السجن".

وحث الشلالدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عن الاسير أبو دياك.

كما دعا وزير العدل الفلسطيني إلى "تشكيل لجنة طبية دائمة عربية ودولية تكلف بزيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم".

من جهتها، أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية الصحية والإنسانية للتدخل الفوري للإفراج عن الأسير أبو دياك، وكسر الصمت أمام "جريمة قتل ترتكب بشكل بطيء بحقه".

ويعاني الأسير أبو دياك من إصابة بالرصاص من الجيش الإسرائيلي خلال اعتقاله عام 2002، ويصارع الموت منذ خضوعه لعملية استئصال جزء من أمعائه عام 2015.

كما أن أبو دياك مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهو مصاب أيضا بالفشل الكلوي والرئوي، وكان قد خضع لثلاث عمليات جراحية، حسب تقارير نادي الأسير الفلسطيني.

ويقضى أبو دياك، المعتقل منذ عام 2002، عقوبة السجن المؤبد لثلاث مرات و30 عامًا، وهو واحد من بين 14 أسيرًا مريضًا يقبعون بشكل دائم في معتقل "عيادة الرملة" الإسرائيلية.

وفي هذه الأثناء، يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل إضرابهم المفتوح عن الطعام، أقدمهم أحمد زهران المضرب منذ 56 يوما، ومصعب الهندي المضرب منذ 54 يومًا، وعبد الله سمحان منذ 12 يوما.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير أن الأسيرين زهران والهندي يواصلان إضرابهما رفضا لاعتقالهما الإداري، فيما يضرب الأسير سمحان احتجاجا على اعتقال شقيقته المحكومة بالسّجن لمدة 18 شهراً.