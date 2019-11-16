الأمن الأوكراني يلقي القبض على أحد قياديي تنظيم «داعش» الإرهابي

ألقى جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الجورجي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي"، القبض على أحد أبرز قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي المعروف باسم البراء الشيشاني في العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت صحيفة (أوكرانيا بالعربية) عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن المواطن الجورجي الملقب بـ"البراء الشيشاني" تولى في عام 2012 منصب أمير جماعة "أحدٌ أحد" في محافظة اللاذقية بسوريا ثم تولى أحد المناصب القيادية في تنظيم "داعش"

الإرهابي عام 2013 حيث تم تعيينه نائبا لما يسمى بوزير الحرب السابق وقائد القوات المسلحة بالتنظيم أبو عمر الشيشاني

وبعد تصفية الأخير في عام 2016، غادر البراء الشيشاني إلى تركيا حيث واصل تنسيق أنشطة المنظمة الإرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وصل إلى أوكرانيا بطريقة غير قانونية باستخدام جواز سفر مزيف، وتمكن من تقنين وضعه فيها على أساس وثائق مزورة حيث تابع الإرهابي تنسيق أنشطة التنظيم خلال تواجده على الأراضي الأوكرانية.