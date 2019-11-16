 وزير الخارجية يشارك في منتدى «صير بني ياس» بالإمارات - بوابة الشروق
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وزير الخارجية يشارك في منتدى «صير بني ياس» بالإمارات


نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:31 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:31 م

شارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة العاشرة لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، المُنعقد حالياً، والذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار ما يُتيحه هذا المنتدى غير الرسمي من فرصة لكبار المسئولين وقادة الفكر لمناقشة قضايا السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والتباحُث بشأن أهم الملفات والموضوعات ذات الأولوية، فإن مشاركة الوزير شكري تأتي انطلاقاً من الحرص المصري على التفاعل الدائم وتبادُل الرؤى حول القضايا المختلفة إقليمياً ودولياً وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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