النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفل المطرية

تحقق نيابة المطرية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في واقعة اتهام مسن بهتك عرض طفل في السابعة من عمره.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة المطرية، بتحرير ربة منزل، لبلاغ تتهم فيه مسنًا بهتك عرض طفلها، وفور انتقال الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، تبين قيام "م. س"، 65 سنة، صاحب محل بقالة، باصطحاب الطفل إلى داخل المحل بحجة إعطائه حلوى، وأقدم على تجريده من ملابسه وهتك عرضه، حيث فوجئت والدة الطفل ببكاء ابنها، ووجود آثار دماء من فتحة الشرج، وبسؤال نجلها أخبرها بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.