 تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن في حملة رقابية بعجمي الإسكندرية - بوابة الشروق
السبت 16 نوفمبر 2019 3:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن في حملة رقابية بعجمي الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 2:47 ص | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 2:47 ص

نظمت إدارة تموين العجمى بالإسكندرية -برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة، وهانى آدم رئيس الرقابة- مساء أمس الجمعة، حملة رقابية، بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر تجميع شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين لمخبز بلدي.

وكذلك تحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدي، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر استخدام مطبوعات في تغليف سلع غذائية، وتحرير محضر عدم إخطار وتوقف ثلاجة مواد غذائية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك