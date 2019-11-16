تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن في حملة رقابية بعجمي الإسكندرية

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نظمت إدارة تموين العجمى بالإسكندرية -برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة، وهانى آدم رئيس الرقابة- مساء أمس الجمعة، حملة رقابية، بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر تجميع شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين لمخبز بلدي.

وكذلك تحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدي، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر استخدام مطبوعات في تغليف سلع غذائية، وتحرير محضر عدم إخطار وتوقف ثلاجة مواد غذائية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.