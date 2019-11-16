بيل جيتس يتجاوز جيف بيزوس رسميا كأغنى رجل في العالم

تجاوز الملياردير ورجل الأعمال الخيرية الأمريكي بيل جيتس رسميا الرئيس التنفيذي شركة خدمات التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" جيف بيزوس، كأغنى رجل على كوكب الأرض بثروة بلغ صافي إجماليها 110 مليارات دولار، وفقا لأحدث مؤشرات شبكة "بلومبيرج" الاقتصادية لمليارديرات العالم.

وأطاح الشرك المؤسس لشركة البرمجيات العالمية "مايكروسوفت"، بالملياردير بيزوس، من عرش أغنى رجل في العالم الشهر الماضي بعد نتائج الربع الثالث لشركة "أمازون" التي أدت إلى خسارة بيزوس ما يقرب من 7 مليارات دولار في قيمة أسهمه بالشركة.

وكان بيزوس قد أنهى سباق جيتس الممتد لنحو 24 عاما ليصبح أغنى رجل في العالم في عام 2018 بثروة بلغ صافي إجماليها 160 مليار دولار.

واستعاد جيتس موقعه مرة أخرى يوم الجمعة بعد ارتفاع حصة أسهم "مايكروسوفت" بنحو 48% هذا العام، مما ساعد على تعزيز قيمة حصته في الشركة التكنولوجية العملاقة.

كما ساعدت خسارة شركة "أيه دبليو إس"، ذراع "أمازون" في الخدمات السحابية، نحو 10 مليارات دولار في عقد مشروعها مع البنتاجون، "مايكروسوفت" على كسب حصة في سوق الأسهم.

وكان جيت قد حصد أول لقب ملياردير على قائمة مجلة "فوربس" لأول مرة عام 1987 بثروة بلغت صافي إجماليها 25ر1 مليار دولار، وانضم بيزوس لقائمة أغنى 400 أمريكي في مجلة "فوربس" عام 1998، بعد نحو عام من طرح أسهم "أمازون" للعامة، بصافي ثروة بلغ 6ر1 مليار دولار.