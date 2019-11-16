ختام أيام التراث السكندري باحتفالية «حكايات سوري إسكندراني»

اختتمت، مساء أمس الجمعة، فعاليات النسخة العاشرة من أيام التراث السكندري، والذى ينظمه مركز الدراسات السكندرية، التابع للقنصلية الفرنسية، تحت عنوان "آخر أخبار الاسكندرية"، باحتفالية بعنوان "حكايات سوري اسكندراني" بمركز الجزويت الثقافى شرق المدينة.

وتضمنت الاحتفالية عروض لورشة حكى رقمى امتدت عبر 10 لقاءات لمجموعة من الشباب والشابات السوريين، لمناقشة تجاربهم، وتقديم مدينة الاسكندرية من واقع خبراتهم الحياتية بها.

كما تضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم "نحن هنا "، نتاج مشروع مؤسسة طراحة الثقافية وبالشراكة مع مجموعات عمل سورية، إلى جانب معرض لمنتجات ورش حرف يدوية لسيدات سوريات، و ذلك بحضور لفيف من الفنانين والمثقفين المصريين والأجانب.

ومن جانبه أكد الدكتور اسلام عاصم، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بالمعهد العالى للسياحة، ومنسق برنامج أيام التراث السكندرى، أن البرنامج يهدف إلى الاحتفال بكنوز الاسكندرية التراثية، والتعريف بتاريخ المدينة العريقة على مر العصور، إلى جانب توسيع دائرة المعرفة بأهمية التراث السكندري، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين المصريين والأجانب، وخبراء من كافة الجهات.

وأوضح عاصم أن برنامج أيام التراث السكندرى تضمن 25 فعالية ثقافية وفنية، منها ندوات ومحاضرات حول موضوعات يونانيو مصر، وعصا المرشالية من الملكية الى الجمهورية، قناة السويس مكان الذكريات، وحجر رشيد، وسنكارا و هوية بوركينا فاسو من خلال الصحافة، التقييم الرقمى للتراث الثقافى والأثرى فى مصر، الصحافة فى أفريقيا، والخط العربي، وسيكو نورييه وناصر زمن من التريخ المشترك، إلى جانب معارض فنية، هي :الميدان الكبير، أصوات المدينة، الإسكندرية في العصور الكلاسيكية، وأكشاك بيع جرائد الاسكندرية والقنال، الرفع العمراني لكفر عبده، الإسكندرية فى صحافة البلدية، وحدود السماء.

وأضاف عاصم أن الفعاليات تضمنت زيارات تراثية لمتحف الإسعاف وجامعة الاسكندرية، وحيى رأس التين وكفر عبده، وحفل فنى بعنوان "حكاوي ابن البلد" لفرقة ابن البلد، وعرض مسرحى بعنوان "صيف شتاء" لفرقة عكس عكاس للفنون والمسرح، وعرضا للفيلم الوثائقى اسكندرية الطليان، إضافة إلى مجموعة من الورش الفنية للأطفال، لافتا إلى أن الفعاليات أقيمت بمكتبة الاسكندرية، وجامعة سنجور، والمركز الفرنسي، مركز شيلتر الثقافي، ومتحف الفنون الجميلة، ومركز بنها الثقافي، ومركز بساريا للفنون، ومركز الحرية للإبداع.