وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لاستغلال يوم الحزن غدا لمواجهة التطرف والعداء للسامية

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور إلى استثمار يوم الحزن الوطنى الذى يوافق غدا الأحد للتضامن مع ضحايا التطرف ومعاداة السامية.

وأحيت الوزيرة التي ترأس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل ذكرى جرائم النازيين وقتل ملايين اليهود الذين كانوا ضحية الكراهية والقتل.

وقالت الوزيرة اليوم السبت في برلين: "الجيش الألماني (بوندسفير) واع تماما بمسؤوليته التاريخية".

وأفادت الوزيرة أن القوات المسلحة تمثل التنوع في ألمانيا ومتجذرة بقوة في المجتمع الحر.

وأضافت كرامب كارنباور قائلة: "ومن ضمن هذه المسؤولية العلاقة الوثيقة مع اليهود في ألمانيا".

وتعتزم الوزيرة أن تضع غدا الأحد إكليلا من الزهور على مقابر اليهود في حي برلين-فايسنسي إحياء لذكرى الجنود اليهود الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى.

كما تضع إكليلا آخر على النصب التذكاري للجيش الألماني تكريما لقتلى القوات المسلحة.

وقالت الوزيرة عنهم: "لقد وقفوا من أجل حفظ السلام، وقاموا جميعا بخدمة بلدنا وبذلوا لذلك أعلى ما يمتلكون: حياتهم".

يوم الحزن الوطنى هو يوم تذكاري رسمي – حدد له الأحد السابق بأسبوعين على الأدفنت الأول وهو أول أيام الآحاد الأربعة التي تسبق عيد الميلاد المسيحي بالحساب الكاثوليكي في أوروبا من كل عام.

ويحتفل بهذا اليوم منذ 1919 ، وكان دافع الاحتفال به في الأصل إظهار التضامن مع ذوي الضحايا الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى

وتحول مغزى الاحتفال به داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى التضامن مع جميع ضحايا الحرب والعنف.