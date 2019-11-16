الصيادلة العرب: الاتحاد يمر بوضع مالي مأساوي

الاتحاد يبحث إصدار شهادة واحدة لمزاولة مهنة الصيدلة على مستوى العالم العربي

قال الدكتور علي إبراهيم، الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، في تقريره المالي عن الدورة 110 للمكتب التنفيذي للاتحاد، اليوم السبت، إن الاتحاد يمر بوضع مالي مأساوي، لم يتعرض له منذ عشرات السنين.

جاء ذلك، خلال أولى اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة، اليوم ويستمر على مدار 3 أيام، بحضور 45 ممثلا عن الدول العربية، لمناقشة تدشين البورد الصيدلاني العربي وانطلاقه من مصر.

ودعا الأمين العام خلال الاجتماع إلى ضرورة تسديد الاشتراكات من قبل المنظمات التي لم تدفع، مؤكدا أن هذا ينصب على المشاريع والبرامج التي يطمح لها الإتحاد وعلى رأسها "البورد الصيدلي العربي" والتعليم الصيدلي المستمر من خلال الأكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية.

وأوضح الأمين العام فى تقريره عن الدورة 110 للمكتب التنفيذي: "هذه الفترة قد شهدت ققزة نوعية عالية في التعليم الصيدلي المستمر، وتأهيل الصيدلاني العربى ليقوم بدوره المنوط به مع الفريق الصحي لمحاربة المرض ورفع الوعي الصحي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبحث الاجتماعات إصدار شهادة واحدة لمزاولة مهنة الصيدلة على مستوى الوطن العربي، من خلال امتحان عربي موحد لمزاولة المهنة والعمل على تدريب، وإعداد وتأهيل الصيادلة العرب على هذا الامتحان من خلال الأكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية.

وأوضح التقرير أن التحديات التي يمر بها الوطن العربي كثيرة، وما يتعرض له من مؤمرات وفتن يؤثر على اتحاد الصيادلة العرب بالسلب، خاصة لمواقفه الثابته من بعض القضايا وأهمها القضية الفلسطينية لذلك يجب أن يكون الاتحاد قوى وموحد.

ووجه الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب الشكر للحكومة المصرية والقيادة السياسية لدعمها للاتحاد وحرصها أن يبقي متماسكا.

وراجع الحاضرون في اجتماعات الدورة 110 للمكتب التنفيذي والأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب، مع المتخصصين أعضاء المجلس العلمي العام للبورد الصيدلي العربي، والأكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية، في أكبر تجمع علمي عربي في مجال الصيدلة، محضر اجتماعات الدورة الأخيرة للمكتب التنفيذي واقراره.

واقترح الدكتور جورج عطا الله، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، تشكيل لجنة يتم من خلالها وضع آليات لمواجهة الكيانات والمنظمات التي تسعى للظهور، وأخذ مكان الاتحاد في بعض الدول.

وأكد على ضرورة التواصل مع الاتحاد العالمي للصيادلة (FIP)، وفتح قنوات تواصل معه، بما لا يؤثر على الهوية والقضايا العربية.

وقال إن أعضاء المكتب التنفيذي اتفقوا على عقد اجتماع للمجلس الأعلى لاتحاد الصيادلة العرب أبريل 2020 بمصر، لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب تنفيذي للاتحاد لدورة جديدة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التواصل مع الاتحاد الدولي للصيادلة، للاتفاق على استفادة الصيدلي العربي من الاتحاد دون المساس بالهوية العربية والقضية الفلسطينية.

يشر إلى أنه في دورة المؤتمر الحالية يشارك أساتذة وعلماء من الصيادلة المتخصصين من الأردن والإمارات العربية والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن، ورؤساء النقابات الصيدلية والجمعيات العلمية الصيدلية وهيئات الرقابة والبحوث الدوائية في بعض الأقطار العربية والأمانة العامة والمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب.