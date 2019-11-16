أونروا: نجري اتصالات مكثفة لتوفير رواتب موظفينا لهذا الشهر

قال مسئوول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم السبت، إن الوكالة تجري اتصالات مع المانحين لتوفير رواتب موظفيها عن الشهر الجاري في ظل الأزمة المالية التي تعانيها.

وذكر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لأونروا، في تصريحات للصحفيين في غزة أوردتها وكالة "صفا" المحلية، أن الوكالة تواجه عجزًا ماليًا يقدر بمبلغ 89 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري.

وأفاد أبو حسنة بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومفوض أونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز يجريان اتصالات مع العديد من المانحين من أجل توفير التمويل اللازم للوكالة.

وأضاف أبو حسنة أن أونروا تتوقع عجزًا ماليًا في ميزانيتها للعام المقبل "لأن أعداد اللاجئين ومتطلباتهم في ازدياد، وأن الوكالة ستبدأ ككل عام اتصالاتها مع المانحين وقد تلقت تعهّدات من بعض الدول".

وشدد أبو حسنة على أن الأهم حاليًا هو تأييد قرار تمديد تفويض وكالة أونروا في جلسة التصويت المقررة في الجمعية العامة في الأمم المتحدة في الأول من ديسمبر المقبل.

وكانت 170 دولة في اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت مساء أمس الجمعة لصالح مسودة مشروع قرار تمديد تفويض أونروا لثلاث سنوات إضافية، فيما عارضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة وامتنعت سبع دول عن التصويت.