حملات يومية لإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد بشرق الإسكندرية

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شن حي شرق الإسكندرية -برئاسة المهندسة سحر شعبان- مساء أمس الجمعة، عدة حملات للتصدي إلى المخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أية أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.

وشكلت رئيس حي شرق، حملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها في المهد، تكونت الحملة من عزة سعد سكرتير عام الحي ولجنة التدخل السريع وإدارة أشغال الطريق.

وتوجهت الحملة للعقار الكائن خلف مخازن العلا الطريق الدائري، وتم فك أعمدة الدور الثاني علوي، والتحفظ على كمية من حديد التسليح.

وكذلك العقار الكائن مشروع ناصر قرية أبيس، وفك شدة أعمدة بالدور الأرضي، والعقار الكائن بمنطقة خورشيد القبلية تم فك شدة سقف بالدور الثاني علوي.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولاتزال أعمال الرقابة والرصد لأية مخالفات مستمرة بنطاق الحي؛ لفرض الانضباط والالتزام بالشوارع بنطاق الحى والتصدى لجميع المخالفات حتى لا يستفيد المخالف من مخالفته.