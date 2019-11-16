قائد القوات الجوية السعودية يرأس وفد بلاده العسكري لمؤتمر «دبي الدولي لقادة القوات الجوية»

رأس قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وفد القوات المسلحة السعودية المشارك في مؤتمر "دبي الدولي لقادة القوات الجوية" المقام حالياً، ومعرض "دبي للطيران 2019" الذي سيقام خلال الفترة 20 إلى 24 مارس القادم؛ لبحث مستقبل منظومة الدفاع الجوي والتعرف على أحدث ما توصلت آلية صناعة المقاتلات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أنه شارك في مؤتمر "دبي الدولي لقادة القوات الجوية" هذا العام 500 من قادة القوات الجوية العسكرية وممثلو القوات في عدد من الدول، وأقيم المؤتمر تحت شعار "بناء قوة قتالية أكثر مرونة وقادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية".

وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على "تبني تقنيات الجيل الجديد في مجال الدفاع الجوي"، ومعالجة المتطلبات التشغيلية الآلية والمستقبلية لسلاح الجو"، و"قيادة وتدريب قوة المستقبل"، و"التدريب على العمليات المشتركة لطائرات الجيلين الرابع والخامس" و"الانتقال إلى عمليات سلاح الجو المتعددة"، و"التقنيات اللازمة لاستراتيجية القتال الجوي المستقبلية ومتطلبات مقاتلات الغد"، و"مستقبل أنظمة الاستشعار وإنشاء بنية نظام قيادة وتحكم متعددة المجالات".

حضر المؤتمر الوفد المرافق له والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.