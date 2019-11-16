 إصابة 5 أشخاص جراء تسرب للغاز أدى لانفجار في فندق بباكستان - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص جراء تسرب للغاز أدى لانفجار في فندق بباكستان

أ ش أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 3:35 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 3:35 م

أصيب خمسة أشخاص بجروح عقب وقوع انفجار، اليوم السبت، إثر تسرب للغاز بأحد الفنادق في مدينة (روالبندي) الباكستانية.

وذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن اثنين منهما إصاباتهما خطيرة.

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