غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحماس في غزة

أفاد موقع "العربية" الإخباري، اليوم السبت، بأن غارات إسرائيلية طالت مواقع لفصائل فلسطينية في قطاع غزة، كما استهدفت الغارات مواقع لحماس من بينها مقرا للشرطة في القطاع.

كما ذكرت "العربية" في وقت سابق، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين في سماء مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، وأن صفارات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع ومحيطها، حيث سجلت حالات هلع.

يذكر أن الأوضاع توترت بعد مقتل القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد"، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، فجر الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله شرق مدينة غزة، حيث قالت وزارة الصحة في غزة في بيان: "قتل مواطنان بينهما سيدة وأصيب ثلاثة في حي الشجاعية".

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي أبو العطا مسؤولية عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال بيان جيش الاحتلال إن أبو العطا بمثابة "قنبلة موقوتة" كان يسعى لتنفيذ عملية في الأيام القريبة ضد الاحتلال، وهو ما كرره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان له.