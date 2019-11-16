استمرار حرائق الغابات على طول الساحل الشرقي لأستراليا

تعرضت الغابات على طول الساحل الشرقي لأستراليا لعشرات من الحرائق، اليوم السبت، فيما يكافح رجال الإطفاء للتصدي لها قبيل طقس من المتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا الأسبوع.

وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في ولاية (نيو ساوث ويلز)، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن الولاية تعرضت لـ 59 حريقا حتى صباح اليوم، ولم يتم احتواء سوى 13 منها ، وفي ولاية كوينز لاند، اشتعلت النيران في 16 منزلا.

وأجبرت العشرات من حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من الساحل الشرقي لأستراليا الأسبوع الماضي، مئات السكان على إخلاء منازلهم.

وكانت سلطات ولاية (نيو ساوث ويلز) قد أعلنت، الاثنين الماضي ، حالة الطوارئ جراء حرائق الغابات التي تجتاح الولاية، واعتبرها وزير الطوارئ ديفيد إليوت الأسوأ التي يمكن أن يواجهها السكان في تاريخ البلاد.