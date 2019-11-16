استمرار حملة «صحتنا في نظافة بيئتنا» بمركز ديروط

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم التأكيد على تعميم حملة "صحتنا في نظافة بيئتنا" بجميع قرى ومراكز المحافظة والتي أطلقتها إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنظافة الشوارع والميادين، ورفع كافة الإشغالات ونشر برامج التوعية بأهمية النظافة وإعادة تدوير المخلفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة واصلت فعالياتها واستهدفت مركز ومدينة ديروط ونظمت حملة مكثفة لنظافة وتجميل الشوارع وتوعية المواطنين للمساهمة الفعالة في تطوير منظومة النظافة تحت شعار(صحتنا في نظافة بيئتنا)، بالتنسيق مع رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، لافتا إلى استمرار الحملات بجميع القرى والمراكز وتنفيذ حملات التوعية بقرى ومراكز المحافظة، والتعاون مع الجمعيات الأهلية لنشر الوعي بين المواطنين، وحثهم على الحفاظ على مستوى النظافة، والتعاون مع الوحدات المحلية للتخلص السليم من المخلفات الصلبة في الأماكن المخصصة للمحافظة على البيئة وصحة المواطنين.

وأشار رجب على محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إلى أن الحملة تمت بالاشتراك مع المهندس حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة ديروط، بحضور مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني ومندوبي جهاز شئون البيئة بأسيوط.

وتابع: تم تنفيذ أنشطة نظافة الشوارع الرئيسية بالمدينة من خلال تكثيف أعمال النظافة والكنس، ورفع المخلفات والأتربة بجوار الأرصفة وجزر شوارع المدينة، والقيام بأعمال رفع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها الى أماكن التخلص النهائية، والقيام بأعمال تجميل تتضمن دهان لبلدورات الأرصفة وجزر الشوارع، وعمل لقاءات توعية مع المواطنين والسكان وأصحاب المحلات التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية والصحية، وحثهم على التعاون مع الوحدة المحلية والتخلص السليم من المخلفات والالتزام بالأماكن المخصصة، والالتزام بأوقات الجمع التي تحددها الوحدة على ان يتم الاستمرار في متابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، وفي نهاية الحملة تم توزيع بعض شهادات التقدير على العمال والسائقين المتميزين.