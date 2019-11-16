شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مواجهات بين الشرطة الفرنسية وأصحاب السترات الصفراء، بالتزامن مع احتفالات حركة السترات الصفراء بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها.

وحسبما عرضته فضائية «الغد»، أطلقت قوات الشرطة الفرنسية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، وهو ما أسفر عن وقوع مواجهات واشتباكات بين الطرفين.

وتحتفل حركة السترات الصفراء الفرنسية، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، حيث انطلقت الحركة العام الماضي، بمظاهرات ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

