 ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية البحرين - بوابة الشروق
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ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية البحرين

ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية البحرين
ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية البحرين
أ ش أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 6:00 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 6:00 م

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين.

واستعرض ولي عهد أبوظبي ووزير خارجية البحرين، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المشتركة.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.


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