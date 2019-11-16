تشيلي:تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة سانتياجو

تجددت الاشتباكات اليوم (السبت) بين الشرطة التشيلية والمتظاهرين في العاصمة سانتياجو بالرغم من الوعود الحكومية بإجراء إصلاحات دستورية في البلاد.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن الشرطة في تشيلي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المطالبين بوضع دستور جديد يسمح بخصخصة الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية في البلاد.

تأتي هذه الاشتباكات عقب ساعات من إعلان الحكومة في تشيلي أنها ستقوم بإجراء استفتاء العام المقبل من أجل تغيير دستور البلاد والذي يعد المطلب الرئيس للمتظاهرين عقب نحو شهر من الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في تشيلي على نطاق واسع.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية التشيلي "جونزالو بلوميل" إن هذا الاتفاق يعد خطوة أولى تاريخية وأساسية من أجل البدء في وضع ميثاق اجتماعي جديد.

وقد اشتعلت موجة الغضب في تشيلي عندما أدى ارتفاع طفيف نسبيا وأقل من 4 في المائة في أسعار مترو الأنفاق إلى احتجاج الطلاب بقوة وتحول التحدي إلى عنف ، حيث أشعل المتظاهرون النار في محطات المترو والحافلات والمباني الشاهقة،وتصاعدت حدة التظاهرات مع مطالب واسعة النطاق لإدخال تحسينات على التعليم والرعاية الصحية والأجور وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، وعلق الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا على هذه الاحتجاجات قائلا"إن بلاده في حرب ضد عدو قوي".