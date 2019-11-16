الأقصر تشهد انطلاق فعاليات البرنامج الرئاسي محاكاة الدولة المصرية

انطلقت فعاليات البرنامج الرئاسي محاكاة الدولة المصرية والذي يقام بمكتبة مصر العامة بالأقصر، في اطار بروتوكول التعاون ما بين مكتبة مصر العامة وجامعة الأقصر.

وقال المدرس بكلية الآثار ومنسق برنامج محاكاة الدولة المصرية بجامعة الأقصر الدكتور سلامة حامد، في تصريح اليوم السبت، إنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتعميم برنامج محاكاة الدولة المصرية الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضمن البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب.

وأوضح حامد، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لتنفيذ البرنامج بمحافظة الأقصر ووضع خطة تدريبية على مدار أسبوعين الأول منها يقام في الفترة من 16 وحتى 21 من نوفمبر الجاري والثاني يقام في الفترة من 14 وحتى 19 من مارس المقبل، و يتضمن البرنامج موضوعات هامة على رأسها دور الشباب في بناء مصر الحديثة، وتحديات السياحة في محافظة الأقصر، والشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، والتخطيط الاستراتيجي رؤية مصر 2030، و دور الفن في مواجهة التطرف وبناء المجتمع، والسوشيال ميديا وأمن المعلومات.

وأضاف أنه سيتم تقسيم الأعمال على 5 لجان رئيسية وهي الصحة، التعليم والتدريب، السياحة والآثار والفنون، السياسات والأمن القومي، الشئون الدينية وبيت العائلة بحيث يكون البرنامج نسخة مصغرة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، ومن المقرر أن يقوم الشباب المشاركين بهذه اللجان والذين بلغ عددهم 26 من المشاركين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بتنفيذ عدد من الأنشطة وزيارة الجهات المنوطة بكل لجنة وحصر كافة المشكلات بها ودراستها وتحليلها لإيجاد أنسب الحلول لها على أرض الواقع.

ومن جانبه .. أكد نائب محافظ الأقصر أهمية تنفيذ برنامج محاكاة الدولة المصرية بمحافظة الأقصر لما لها من طابع خاص .. مؤكدا على أهمية دمج الشباب للتفكير في القضايا المجتمعية وصقل مهاراتهم في دراسة وتحليل المشكلات المختلفة التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.