ممثلو وسائل الإعلام الجزائرية يوقعون على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية

وقّع مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة مديرو وممثلو وسائل الإعلام الجزائرية العامة والخاصة على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، والتي ستنطلق حملتها الانتخابية غدا الأحد.

ووقع على الميثاق الذي أعدته السلطة المستقلة للانتخابات، كل من محمد شرفي، رئيس السلطة وعدد من مديري وممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة من صحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إلكترونية.

من جانبه، أكد محمد شرفي أهمية دور الإعلام في الاستحقاق الرئاسي القادم من خلال تنوير الرأي العام، ووصف الإعلام بالشريك الرئيسي في العملية الانتخابية.

وأشاد بالدور الذي يلعبه الإعلام في مجال الرقابة الشعبية، معتبرا أن التوقيع على هذا الميثاق هو سابقة تاريخية من شأنها المساهمة في إنجاح المسار الانتخابي، مشيرا إلى مساهمة الصحافة الوطنية إبان الثورة التحريرية.

ولم يستبعد شرفي تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستنظمها السلطة المستقلة للانتخابات.

والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.