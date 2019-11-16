تراجع وتيرة أحداث العنف في تشيلي

أظهرت أرقام رسمية في تشيلي اليوم السبت تراجع وتيرة أحداث العنف التي تخللت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتى استمرت عدة أسابيع.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية، فقد تم تسجيل 16 حالة سرقة وحريق متعمد ما بين يومي أمس الجمعة واليوم السبت ، مقارنة بـ 77 حالة ما بين يومى الأربعاء والخميس .

وأشارت الأرقام إلى تراجع أعداد المعتقلين بنسبة 60 في المئة، لتصل إلى 268 شخصا ما بين يومي الجمعة والسبت.

وقد شارك عدة آلاف في مظاهرة خرجت في العاصمة سانتياجو دي تشيلي مساء أمس الجمعة، لتجديد مطالبتهم للرئيس المحافظ سيباستيان بينيرا بالتنحي عن منصبه.

وأفادت محطة إذاعة "بيو بيو" أن شابا يبلغ من العمر 29 عامًا لقي حتفه أثناء المظاهرة جراء إصابته بأزمة قلبية.

وقد اتفقت الأحزاب السياسية أمس الجمعة على مسار يفضي إلى صياغة دستور جديد. ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وشهدت موجة الاحتجاجات التي استمرت قرابة الشهر أعمال عنف شديدة، حيث قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب المئات.