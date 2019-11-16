جاسوس نرويجي أفرجت عنه روسيا ينشر فيديو عن فترة سجنه

وصف فرود بيرج، الجاسوس النرويجي الذي أفرجت عنه السلطات الروسية مؤخرا، فترة سجنه في روسيا بأنها كانت صعبة.

وقال بيرج في مقطع فيديو:" أخيرا خرجت من روسيا بعد عامين في سجن ليفرتوفو في موسكو".

وكان محامي بيرج نشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت متأخر أمس الجمعة.

وأضاف بيرج: " لم أكن مستعدا لذلك، وكان الأمر صعبا، كما أن فترة الانتظار كانت طويلة... عامان في سجن روسي كانا عبئا صعبا، سواء بالنسبة لي أو لعائلتي"، وأوضح أنه الآن في مكان آمن في ليتوانيا ويتطلع إلى عودة قريبة لمقابلة عائلته.

وكان إطلاق سراح بيرج جزءا من عفو رئاسي لتبادل الجواسيس المدانين بين روسيا وليتوانيا. وشمل العفو المتبادل خمسة جواسيس، حيث أفرجت ليتوانيا عن جاسوسين روسيين، مقابل إفراج موسكو عن جاسوسين ليتوانيين بالإضافة إلى الجاسوس النرويجي.

وكانت السلطات الروسية ألقت القبض على شرطي الحدود السابق بيرج في موسكو في ديسمبر 2017، ثم أدين في أبريل 2019 بتهمة التجسس وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 14 عاما. وكانت المحكمة الروسية أدانت بيرج بجمع معلومات عن غواصات نووية روسية.